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24 Mayıs 2018 11:11

Antalyaspor ligin en çok gol yiyen 3. takımı

Antalyaspor 2017-2018 sezonunda en çok gol yiyen 3.

Antalyaspor ligin en çok gol yiyen 3. takımı

24 Mayıs 2018 11:11

takımı olmasına rağmen ligde kaldı.


Sezon boyunca inişli çıkışlı performansa sergileyen Antalyaspor, 34 müsabakanın sadece 4’ünde kalesini gole kapatabildi ve ligde küme düşen Karabükspor ve Osmanlıspor’un ardından kalesinde en çok gol gören takım olmasına rağmen ligde kaldı.


Bu sezon kalesinde 59 gol görerek, küme düşen Karabükspor ve Osmanlıspor’un ardından ligde kalesinde en fazla gol gören 3.takım olan Antalyaspor, lig boyunca sadece 4 maçta kalesinde gol görmedi. Ligde 6.hafta, sezon sonu küme düşen Osmanlıspor’u 3-0 kazanan ve 23.hafta deplasmanda gene Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalarak kalesinde gol görmeyen Antalyaspor, 27.hafta evinde Bursaspor’u 2-0 ve 29.hafta misafir ettiği Konyaspor’la 0-0 berabere kalarak bu maçları gol yemeden tamamladı. Antalyaspor, bu maçların 3’ünü kendi evinde oynarken hanesine 8 puan yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekipte, kaleciler Rud Boffin 15, Ferhat Kaplan 18, Ozan Özenç ise 1 maçta görev yaptı.




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