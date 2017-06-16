Antalyaspor, Maicon ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Antalyaspor, yeni sezona iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Galatasaray’dan Salih Dursun’un yanı sıra Jeremy Menez ve Aydın Karabulut’u kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Rusya’nın Lokomotif Moskova takımında forma giyen 27 yaşındaki Maicon ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Geçen sene toplam 28 maça çıktı

27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat ve forvet oyuncusu Maicon, geçtiğimiz sezon Rusya Ligi’nde 24 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Takımı adına 4 kez de Rusya Kupası mücadelesine çıkan oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun birkaç güne kadar Antalya’ya gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.