Antalyaspor, Medicol Başakşehir ile 24. kez karşılaşıyor

Hafta açılış maçında Antalyaspor, Medicol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

İki takım daha önce 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Medipol Başakşehir’in 10 galibiyeti bulunurken, Antalyaspor’un 7 galibiyeti bulunuyor. Aralarındaki 6 maçta ise eşitlik bozulmadı. Antalyaspor’un attığı 23 gole Medipol Başakşehir 32 golle karşılık verdi.

Antalyaspor’da sakatlıkları bulunan, Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Sakıb Aytaç’ın yanı sıra kart cezası bulunan, Charles Fernando ve statü gereği Hakan Özmert bu maçta forma şansı bulamıyor. Medipol Başakşehir’de kart cezaları bulunan, Arda Turan, Marcio Mossoro ve İrfan Can Kahveci bu maçta forma şansı bulmuyor. Antalyaspor ligde topladığı 38 puanla 12. sırada yer alırken, konuk ekip Medipol Başakşehir ise topladığı 66 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor.

Stat: Antalya Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Djourou, Diego, Celustka, William, Yekta, Jevtovic, Emre Güral, Maicon, Doukara.

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Yedekler: Ozan, Ferhat, Yusuf, Chico, Harun, Deniz Kadah, Musa, Danilo

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yedekler: Mert, Attamah, Stefano, Mevlüt Erdinç, Chedjou, Tunay, Kerim Frei, Uğur, Alparslan, Gökhan