Antalyaspor, öğrencilerle buluştu

Ş. ve Antalyaspor Kulübü Derneği yöneticileri, Teknik Direktör Bülent Korkmaz, oyunculardan Diego Angelo, Zeki Yıldırım ve Doukara bugün Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul forması yerine Antalyaspor forması ve diğer takım formalarının giyilebilmesinin serbest olmasıyla dikkatleri çeken okuldaki söyleşiye ilgi büyük oldu. Bir öğrencinin, ‘Antalyaspor dışında hangi takımda oynamak isterdiniz?' sorusunu yanıtlayan Brezilyalı oyuncu Diego Angelo, “Bu sene sözleşme bitiyor. Başkana söyleyin yeni kontrat yapsın” diyerek esprili bir şekilde yanıt verdi.

Başkan Öztürk, Korkmaz, yöneticiler ve oyuncular, öğrenciler tarafından kapıda coşku ve heyecanla karşılandı. Oyuncular, öğrencilerin Antalyaspor formalarını imzalayarak, okula giriş yaptı. Karşılamanın ardından konferans salonunda toplanan öğrenciler, tek tek sorularını sordu.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'un kent için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, öğrencilerin okul forması yerine Antalyaspor forması giyerek Türkiye'de görülmemiş bir şeye imza attıklarını söyledi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, iyi bir sporcu olmak için küçük yaşlardan itibaren eğitim alınması gerektiğini dile getirdi. Korkmaz, "Okul eğitimi aksatılmadan, sizi eğiten antrenörlerin dediğini yapmanız gerekir. Altyapıdan oyuncu çıkması için de antrenörlerin iyi bir eğitmen olması gerekir. Türkiye'de en çok altyapıda oyuncu oynatan 3'üncü takımız, bu da bizim için çok önemli" dedi.

Futbolcu Zeki Yıldırım bir öğrencinin takım içerisinde birbirlerine nasıl destek olduklarını sorması üzerine, "Takım olarak birbirinize destek olursanız iyi bir takım olursunuz ve başarı gelir" diye konuştu. Kızların futbol oynaması ile ilgili bir başka soruya cevap veren Zeki Yıldırım Antalyaspor'un bayan futbol takımının bulunduğunu ve zaman zaman antrenmanlarını ziyaret ettiğini kaydetti.

Antalyaspor defans oyuncusu Diego Angelo'ya ise öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Küçük yaşlarda futbola başladığını ifade eden Diego Angelo, istedikten sonra başarılamayacak bir şey olmadığını vurguladı. Öğrencilerden birisinin, ‘Antalyaspor dışında hangi takımda oynamak isterdiniz?' sorusunu yanıtlayan oyuncu Diego Angelo, Türkiye'de ilk olarak Eskişehirspor'da oynadığını söyledi. Angelo, “Sonra Antalyaspor'a geldim. Burası Brezilya gibi, çok mutluyum. Antalya çok güzel, sıcak bir şehir. Ben çok seviyorum. 2 çocuğum var, onlar Antalya'da okuyor. Şu anda biz çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Bu sene sözleşme bitiyor. Başkana söyleyin yeni kontrat yapsın” diyerek esprili bir şekilde yanıt verdi. Diego'nun bu sözleri üzerine Barbaros Ortaokulu öğrencileri Başkan Ali Şafak Öztürk'e Diego'nun sezon sonu sözleşmesini yenilemesi için tezahürat yaptılar. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın büyük takım olduğunu söyleyen oyuncu Diego Angelo, en güzel taraftarın Antalyaspor'da olduğuna dikkat çekti.

Sezon başı Antalyaspor'a transfer edilen ve Antalyaspor'un önemli gol ayaklarından birisi olan Souleymane Doukara'ya ise bir öğrenci futbola nasıl başladığını ve zorluk çekip çekmediğini sordu. Öğrencinin sorusunu yanıtlayan Doukara, ailesinin ilk başlarda futbol oynamasına karşı çıktığını söyleyerek, 7-8 yaşlarında futbola başladığını dile getirdi. Doukara, "Ailem ilk başlarda benim futbol oynamama karşı çıkıyorlardı. Ama ben vazgeçmeyerek her gün 1-2 saat antrenman yaparak kendimi geliştirdim" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından Antalyaspor A.Ş. ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile futbolcular Zeki Yıldırım, Diego Angelo ve Souleymane Doukara öğrencilerin formalarını imzaladı