Antalyaspor pürneşe

Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular daha sonra sırayla fitness aletlerini kullanarak antrenmanı tamamladı. Sıcak havaya rağmen kırmızı-beyazlı futbolcular fitness salonunda büyük efor sarf etti ve programlanan çalışmayı eksiksiz yaptı. Sıcak havada zorlu geçen antrenman, çok neşeli biçimde sonlandı.

Hocaları havuza attılar

Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarının alkışlarıyla sona eren çalışmanın ardından futbolcular, kendilerini salonun yanındaki havuza attı. Futbolcular, fitness salonunda çalışmayı eksiksiz yapmaları için kendilerini sürekli kontrol altında tutan antrenörlerden Mustafa Sarp, Nezih Ali Boloğlu ve Tamer Sivrikaya’yı da havuza atarak yorgunluklarının intikamını almış oldu.