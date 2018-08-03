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03 Ağustos 2018 15:11

Antalyaspor pürneşe

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki fitness salonunda gerçekleşen antrenmanda kuvvet çalışmaları yaptı.

Antalyaspor pürneşe

03 Ağustos 2018 15:11

Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular daha sonra sırayla fitness aletlerini kullanarak antrenmanı tamamladı. Sıcak havaya rağmen kırmızı-beyazlı futbolcular fitness salonunda büyük efor sarf etti ve programlanan çalışmayı eksiksiz yaptı. Sıcak havada zorlu geçen antrenman, çok neşeli biçimde sonlandı.



Hocaları havuza attılar


Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarının alkışlarıyla sona eren çalışmanın ardından futbolcular, kendilerini salonun yanındaki havuza attı. Futbolcular, fitness salonunda çalışmayı eksiksiz yapmaları için kendilerini sürekli kontrol altında tutan antrenörlerden Mustafa Sarp, Nezih Ali Boloğlu ve Tamer Sivrikaya’yı da havuza atarak yorgunluklarının intikamını almış oldu.




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