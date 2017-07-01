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01 Temmuz 2017 12:24

Antalyaspor sağlık kontrolünden geçti

Antalyaspor, 2017-2018 sezonu birinci etap kamp çalışmaları öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

Antalyaspor sağlık kontrolünden geçti

01 Temmuz 2017 12:24


Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonu için dün toplanan Antalyasporlu futbolcular, Memorial Antalya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.


Sabah başlayan sağlık kontrolünde futbolcular ve profesyonel takım personeli muayeneden geçti. Aynı zamanda Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi olan Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da sağlık kontrolüne giren futbolculara yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu. Kırmızı-beyazlılar birinci etap kamp çalışmaları için yarın Bolu-Gerede’ye gidecek.




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