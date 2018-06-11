Antalyaspor son 3 yılın en kötü sezonunu geçirdi

Kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda ligi 17. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Bu sezon 38 puan toplayan Antalyaspor, ligi 14. sırada tamamladı.

Süper Lig’de 2015-2016 sezonunda kadrosuna dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto’o’yu dahil ederek büyük sürprize imza atan Akdeniz ekibi sezon boyunca da iyi bir performans sergileyerek 34 maçta, 12 galibiyet 9 beraberlik 13 mağlubiyetle 45 puan toplayarak ligi 9. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar rakip ağlara 53 gol atıp, kalesinde 52 gol gördü. Akdeniz ekibi, 2016-2017 sezonuna Jose Morias yönetiminde kötü başlamış fakat daha sonra koltuğu devralan teknik direktör Rıza Çalımbay ile büyük bir çıkışa imza atarak 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 58 puan toplayarak sezonu 5. sırada tamamlamıştı. 47 gol atan Antalyaspor, 40 gol yiyerek 3 sezonda en az gol yediği sezonu yaşamıştı.

2017-2018 sezonuna büyük umutlarla başlayan Antalyaspor, Samir Nasri, Jeremy Menez ve William Vainqueur gibi flaş isimleri kadrosuna katsa da aradığını bulamadı. Sezona Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan Antalyaspor, daha sonra Brezilyalı teknik adam Leonardo Arujo’yu göreve getirdi. Akdeniz ekibi Brezilyalı teknik adamla da istediği sonuçları alamayınca yollarını ayırdı. Sezonu Hamza Hamzaoğlu yönetiminde tamamlayan kırmızı-beyazlılar sezon boyunca küme düşme tehlikesi yaşasa da son haftalarda yakaladığı çıkışla sezonu küme düşme hattının 6 puan üzerinde 14. sırada noktaladı. 2017-2018 sezonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik, 16 mağlubiyet alan Antalyaspor, 40 gol attı ve kalesinde 59 gol gördü. Son olarak Hamza Hamzaoğlu ile de yollarını ayıran Akdeniz ekibi takımı yeni sezonda Bülent Korkmaz’a emanet etti.