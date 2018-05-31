Antalyaspor Sutopu Bayan Takımı’nda milli gurur

Türkiye U17 Bayan Sutopu Milli Takımı kadrosuna alınan ve 2-3 Haziran 2018 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Vratsa kentinde düzenlenecek olan BOTEV DAYS Uluslararası Sutopu Turnuvası için bir araya gelen Milli takım kadrosu ile Bulgaristan’a giden Antalyasporlu oyuncuya son antrenmanda takım arkadaşlarından destek geldi.

Milli sporcu Nazlıcan Uysal, “Küçük yaşlarda yüzme sporuna başladım. Son 2 yıldır Antalyaspor’da sutopu oynuyorum. Başta antrenörüm Tarkan Saçalır ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Başarı dileklerinde bulunan Antalyaspor Bayan Sutopu Takım Kaptanı Nisa İpek Umur ise, “Kulübümüz bize her gün antrenman imkânı sağlıyor. Ülkemizde birçok bayan takımımda bu imkân yok. Düzenli çalışmayla 2 yılda çok yol aldık. Alt yapımızda bir çok oyuncumuz var. Nazlı’nın açtığı yoldan devam ederek şehrimizi ve kulübümüzü Milli Takım düzeyinde temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.