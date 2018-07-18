Antalyaspor taktik çalıştı

Hollanda kampında üçüncü günü geride bırakan Antalyaspor, tempoyu düşürmeden yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sabah antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından bireysel hücum-savunma çalışmasına geçilen antrenmanda daha sonra oyun-taktik çalışmaları yapıldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın çeşitli oyun provalarını yaptırdığı antrenman, yorucu geçmesine rağmen tüm futbolcular özveriyle çalışmaları dikkati çeken detaylar arasında yer aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.