Antalyaspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la karşılaşacak olan Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor, 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü. Taktik ağırlıklı antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktiksel çalışmada hücum ve savunma oyun planları üzerinde duruldu. Antrenman, taktik provalarının yapıldığı çift kale maçla sona erdi.