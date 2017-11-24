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24 Kasım 2017 16:33

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo’dan Öğretmenler Günü ziyareti

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo, Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaret ettiği ortaokulda öğrencilerle voleybol oynadı ve öğretmenlere karanfil dağıttı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo’dan Öğretmenler Günü ziyareti

24 Kasım 2017 16:33


Öğretmenler Günü nedeniyle Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır ile Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo, Ahmet-Leman Baydar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Antalyaspor’un okuldaki pilot voleybol takımı sporcularıyla voleybol oynayan Leonardo, öğretmenlere de karanfil dağıttı.


Etkinlikte konuşan Tanır, okul takımının geçen yıl Antalya’da il birinciliği kazanarak kısıtlı imkanlarla önemli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, okul takımını Antalyaspor’un midi kızlar voleybol pilot takımı olarak Antalyaspor Kulübü Derneği bünyesine taşıdıklarını kaydetti.



Leonardo: "Öğretmen olmak kolay değil"


Leonardo ise 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenler ve öğrencileriyle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Çocuklara baktıkça kendi çocukluğunu hatırladığını kaydeden başarılı teknik adam, "En güzel yaşlarınız bu yaşlar. Öğretmen olmak, aynı zamanda koç olmak kolay değil. Voleybol takımının başarısını biliyorum. İmkansızlıklar vardı bu imkansızlıklara rağmen kurulan bir takım var. Kısıtlı imkanlara rağmen kurulan ve başarı kazanan takımın sporcularına, öğretmenlerine ve voleybol oynayan öğrencilere teşekkür ederim" dedi.


Ziyaretin sonunda, Leonardo ve Tanır’a öğretmenler tarafından gözleme ve çay ikram edildi.




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