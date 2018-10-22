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Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Antalyaspor Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.


Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek dış saha galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyen Antalyaspor ilk onbirde forma giyen futbolculara izin verilirken, diğer futbolcular sabah antrenmana çıktı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, kısa bir taktiksel çalışmanın ardından dar alanda çift kale maç yaptırdı. Maçı yeşil yelekli takım kazandı. Antalyaspor, haftanın ikinci antrenmanını yarın akşam tüm takımın katılımıyla yine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacak.

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