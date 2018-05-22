Antalyaspor U16 takımı 2’nci oldu

Antalyaspor’un Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa Belediyespor’la 25 Ekim 2016’da altyapıda işbirliği için imzaladığı protokol meyvelerini vermeye başladı. Protokolle Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin spor sahalarını ve tesislerini Antalyaspor altyapısına açtı. Bunanla birlikte Muratpaşa Spor İşleri Müdürlüğü personeli Ramazan Özen Antalyaspor’un U16, Barış Çakır U15 futbol takımları ve Kemal Öcal da altyapı kaleci antrenörlüğü görevlerini üstlendi.

Finale giden yol

Özen yönetimindeki genç şimşekler, bu sezon U16 Ligi’nde Altınordu, Göztepe, Denizlispor, Teleset Mobilya Akhisar gibi güçlü takımlarını bulunduğu 2’nci gurupta mücadele etti. Sezonu Altınordu’nun ardından 52 puanla ikinci tamlayan genç Şimşekler, adını Türkiye Finallerine yazdırdı. Finalde Gazişehir, Gençlerbirliği ve Altınordu’dan oluşan dörtlü grupta mücadele eden Antalyaspor, 3’te 3 yaparak 9 puanla lig lideri olarak finale kaldı. Kırmızı beyazlılar, 7 Mayıs’ta Manavgat’ta Bursaspor’la oynadığı final karşılaşmasını 3-2 kaybetti fakat Türkiye 2’ncisi olma başarısını gösterdi.

Hep destek tam destek

Başkan Uysal, gençleri Türk sporuna ve Antalyaspor’a kazandırılması yolunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bu amaca kitlenen antrenörlere teşekkürlerini dile getiren Başkan Uysal, “Büyük bütçelere değil insan kaynağına ve spor kültürüne yaslanarak mücadeleye ve Muratpaşa Belediyesi olarak Antalyaspor’umuza ‘Hep Destek Tam Destek’ demeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.