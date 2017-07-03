Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 16:14

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu hazırlıklarına Bolu’da başladı.

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

03 Temmuz 2017 16:14


Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı son anda kaçıran Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalara başladı. Bolu’nun Gerede ilçesinde kampa giren Akdeniz ekibi, 13 gün sürecek kampın ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, kros çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren idmanın sonunda futbolcular, saha kenarına getirilen karpuzlara yoğun ilgi gösterdi.


Antalyaspor’da yapılan antrenmana yeni transferler Fransız kanat oyuncusu Jeremy Menez, Maicon, Musa Nizam ve Aydın Karabulut da katıldı. Bu futbolcular böylelikle kırmızı-beyazlı takımla ilk antrenmanlarına çıkmış oldu. Öte yandan bugünkü çalışmada Lionel Messi’nin düğününe katılan kaptan Samuel Eto’o ve ülkesinin milli takımında olan Ondrej Celustka ile Ruud Jorge Boffin yer almadı. Kırmızı-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!