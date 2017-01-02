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02 Ocak 2017 16:04

Antalyaspor, yeni tesisini 7 Ocak’ta açıyor

Antalyaspor, yeni tesisini 7 Ocak’ta açıyor

02 Ocak 2017 16:04

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni tesisinin açılışını 7 Ocak’ta yapacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ilk yarının son maçında sahasında Kasımpaşa’yı yenerek devreyi kapattı. Ligin ilk 6 haftasında alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesiyle yükselişe geçen Akdeniz ekibi, 16 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısını 9. sırada tamamlayan Antalyaspor’da, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı ilçesinde yapımı tamamlanan yeni tesislerinin açılışı 7 Ocak’ta yapılacak. Açılışta ünlü pop şarkıcısı Hande Yener konser verecek.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ilk kazması vurulan 18 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 134 bin metrekare alanı kapsayan kamp ve spor tesislerinin inşası daha önce tamamlanmıştı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon sadece 1 kez antrenman yapma imkanı bulduğu tesislerin resmi açılışını gerçekleştirecek.

Tesiste toplam 6 futbol sahası mevcut
Modern mimarisiyle oyuncusundan taraftarına herkesi heyecanlandıracak tesiste bin kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, 4 futbol sahası, 2 küçük futbol sahası, antrenman sahası, kamp alanlı konaklama tesisleri, konforlu sporcu odaları, çok amaçlı kapalı spor salonu, tenis kortu, halı saha, Antalyaspor Futbol Okulu, fizyoterapi ve fizik tedavi merkezleri, futbol ve diğer branşlara uygun tam donanımlı fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, jakuzi, fizik tedavi havuzu, Antalyaspor Müzesi, 400 kişilik konferans salonu, restoranlar ve eğlence merkezleri yer alıyor.

18 Yıllık Hasan Subaşı Tesisleri’ne veda
Antalyaspor’da 18 yıldır kullanılan Hasan Subaşı Tesisleri’ne veda edilecek. 1998 yılında hizmete giren ve Antalyaspor Vakfı tarafından yapılan tesis 18 yıldır Antalyaspor Kulübü’ne hizmet veriyordu. Tesisin içerisinde 1 standart futbol sahası ile yanında çalışma sahası olarak kullanılan küçük bir saha yer alıyordu. Öte yandan 7 Ocak Cumartesi günü açılacak olan Döşemealtı Antalyaspor Tesisleri’ne, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in isminin verilmesi bekleniyor.



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