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Antalyaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü saat 19.00'da sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıkarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Pas ve kanat organizasyonları çalışan kırmızı-beyazlılarda Bülent Korkmaz, oyuncularıyla aktif olarak antrenmanın içinde yer aldı. Akdeniz ekibi, daha sonra yarı sahada taktik çalıştı.


Antrenmana sakatlıkları bulunan Charles ve Hakan Özmert katılmadı.

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