Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 14:21

Antalyaspor’da Başkan Öztürk’e taraftarlardan destek

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından futbolcular ve teknik heyeti öven mesajına taraftarlardan yüzlerce yorum geldi.

Antalyaspor’da Başkan Öztürk’e taraftarlardan destek

04 Eylül 2018 14:21


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da 9 ay sonra yeniden kulüp başkanlığına gelen Ali Şafak Öztürk, takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı. Ligin 4. haftasında kırmızı-beyazlılar sahasında 10 kişi kalmasına ve 1-0 geri düşmesine rağmen maçın son dakikalarında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Antalyaspor, uzatma dakikalarında Mevlüt Erdinç ve Hakan Özmert’in penaltı golüyle rakibini 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar daha önce Atiker Konyaspor karşılaşmasında da 3-1 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle tamamlama başarısı göstermişti.


Son 3 maçında 7 puan alan ve Çaykur Rizerspor maçında, anlamlı bir geri dönüşe imza atıp maçı kazanan kırmızı-beyazlıları Başkan Ali Şafak Öztürk de soyunma odasında yalnız bırakmadı. Futbolcu ve teknik heyetin mutluluğuna ortak olan Öztürk, takımla birlikte galibiyeti kutladı.



"Kaldırımda bile yürürüz"


Öztürk, mutluluğunu sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajla paylaştı:


“Bu karakterli futbolcu topluluğu, teknik ekip ve taraftarın başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Kenetlendik bir kere.”


Ali Şafak Öztürk’in bu mesajına taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum geldi.


O yorumlardan bazılar şu şekilde, “Sen olduğun sürece kaldırımda bile destekleriz”, “Sen geldin bahar geldi, yine yeni yeniden hoş geldin”, “Sen önümüzde yürü, bu taraftar arkanda”, ”Şafakla gelen güzel günler olacak inşallah”, ”Büyük başkan inşallah daha iyi yerlere geleceğiz”, ”Biz bitti demeden bitmez”, ”Biz de seninle gurur duyuyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç