Antalyaspor’da Başkan Öztürk’e taraftarlardan destek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da 9 ay sonra yeniden kulüp başkanlığına gelen Ali Şafak Öztürk, takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı. Ligin 4. haftasında kırmızı-beyazlılar sahasında 10 kişi kalmasına ve 1-0 geri düşmesine rağmen maçın son dakikalarında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Antalyaspor, uzatma dakikalarında Mevlüt Erdinç ve Hakan Özmert’in penaltı golüyle rakibini 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar daha önce Atiker Konyaspor karşılaşmasında da 3-1 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle tamamlama başarısı göstermişti.

Son 3 maçında 7 puan alan ve Çaykur Rizerspor maçında, anlamlı bir geri dönüşe imza atıp maçı kazanan kırmızı-beyazlıları Başkan Ali Şafak Öztürk de soyunma odasında yalnız bırakmadı. Futbolcu ve teknik heyetin mutluluğuna ortak olan Öztürk, takımla birlikte galibiyeti kutladı.

"Kaldırımda bile yürürüz"

Öztürk, mutluluğunu sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajla paylaştı:

“Bu karakterli futbolcu topluluğu, teknik ekip ve taraftarın başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Kenetlendik bir kere.”

Ali Şafak Öztürk’in bu mesajına taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

O yorumlardan bazılar şu şekilde, “Sen olduğun sürece kaldırımda bile destekleriz”, “Sen geldin bahar geldi, yine yeni yeniden hoş geldin”, “Sen önümüzde yürü, bu taraftar arkanda”, ”Şafakla gelen güzel günler olacak inşallah”, ”Büyük başkan inşallah daha iyi yerlere geleceğiz”, ”Biz bitti demeden bitmez”, ”Biz de seninle gurur duyuyoruz.”