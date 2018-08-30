Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 14:57

Antalyaspor’da beklenmedik karar

Antalyaspor Başkanlığını 8 ay önce Ali Şafak Öztürk’ten devralan mevcut Başkan Cihan Bulut, 8 ay aradan sonra yarın yeniden başkanlığı Ali Şafak Öztürk’e devredeceğini açıkladı.

Antalyaspor’da beklenmedik karar

30 Ağustos 2018 14:57


Antalyaspor’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Cihan Bulut, yarın Atilla Konuk Tesisleri’nde yapacağı basın toplantısıyla görevini devredeceğini açıkladı. Bulut, Antalyaspor’da başkanlık görevine, kendisinden önce görev yapan Ali Şafak Öztürk’ün geleceğini belirtti. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


“Onur ve gururla devraldığım Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını yarın saat 10.30’da yapacak olduğum basın toplantısı ile Ali Şafak Öztürk’e devredeceğim. Hepimiz Antalyasporluyuz.”


Antalyaspor’un salı günü akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında mevcut yönetimden üç kişi istifa edip bunun yerine Ali Şafak Öztürk, Emin Hesapçı Oğlu ve Bora Terzioğlu’nun yönetime girdiği ifade edilmişti. Öte yandan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır da, Hasan Subaşı Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü genel kurul tarihini 15 Eylül, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 22 Eylül olarak kararlaştırdıklarını açıklamıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç