Antalyaspor’da çalışmalar sürüyor

Kırmızı-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yaptığı antrenmana, düz koşuyla başladı. Antrenör Bülent Albayrak’ın yaptırdığı eğitsel oyunun ardından beşe iki ile devam eden antrenmanın son bölümünde takım çift kale maç yaptı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yağmur altındaki antrenman bittikten sonra Samuel Eto’o, Danilo, El Kabir, Drole ve Mbilla’ya şut çalışması yaptırdı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle haftanın ilk 2 antrenmanına çıkamayan Deniz Kadah, takımdan ayrı koşu yaptı.

Sakat olan Chico, Celustka, Salih Dursun ve Emre Güral ise salonda çalıştı. Antalyaspor, cumartesi günü Regnum Carya’da, Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.