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16 Haziran 2017 10:59

Antalyaspor’da Casillas sesleri

Antalyaspor, yeni sezon planlaması kapsamında dünyaca ünlü İspanyol kaleci Iker Casillas’ı transfer etmeye çalışıyor.

Antalyaspor’da Casillas sesleri

16 Haziran 2017 10:59


Antalyaspor, yeni sezona iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Salih Dursun, Jeremy Menez ve Aydın Karabulut’u kadrosuna katan kırmızı-beyazlı ekipte yeni hedef 36 yaşındaki İspanyol kaleci Iker Casillas oldu. Şuan İtalya’da olan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Casillas transferi için, “Bizim için hayal, transfer bütçemiz doğrultusunda hareket ederek kadromuza katmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.


İtalya’da transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor yöneticileri, İker Casillas dışında, Milan ve İnter kulüpleriyle görüşmelerini de sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Milan’dan Sosa’nın yanı sıra Kucka, Paletta ve M’baye Niang gibi oyunculardan en az iki tanesini kadroya katmak için çalışmalarına devam ediyor.




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