Antalyaspor’da Ever Banega son anda olmadı

Kırmızı-beyazlı yönetimin, Arjantinli Ever Banega’yı son anda takımında kalmayı istemesinden dolayı transfer edemediği ortaya çıktı.

Yeni sezona Avrupa kupaları hedefiyle hazırlanan Antalyaspor, çalışmalarını Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takım, Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde hafta sonu 3 antrenmanla çalışmalarına devam ediyor.

"2 transfer daha yapılacak"

Akdeniz ekibi Antalyaspor’da yönetim ise, daha önce transfer ettiği Maicon, Menez, Boffin, Musa Nizam, Aydın Karabulut ve Drole transferlerinden sonra 2 transfer daha yapmayı düşünüyor. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, “İki tane daha transfer düşünüyoruz. Beklentimizde inşallah bu iki transferi kamp bitmeden yetiştirmektir. Süremiz uzun, sakin kalıp doğru seçimi yapmak istiyoruz. Defans ve 10 numara pozisyonu için bir transfer yapacağız” dedi.

"Sosa’dan vazgeçtik"

Eski Beşiktaşlı Sosa’nın transferinden oyuncunun yaklaşık 5 milyon Euro istemesinden dolayı vazgeçtiklerini ifade eden Başkan Öztürk, “Sosa ile ilgimiz vardı ama oyuncudan ve menajerinden gelen yıllık 5 milyon Euro gibi rakamdan dolayı vazgeçtik. Oyuncunun kulübü ile de anlaşmıştık. Bu rakamı veremeyeceğimizi söyledik ve kendisine teşekkür ederek görüşmeleri sonlandırdık” şeklinde konuştu.

“Banega son anda olmadı”

Transfer çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekleyen Ali Şafak Öztürk, “Birçok oyuncuyla görüşmemiz var. Defans olarak düşündüğümüz oyuncu sağ bek oynayabilecek bir oyuncu. Orta sahada oyun kurucu almayı çok istiyoruz. Geçen sene İtalya’nın İnter takımında kiralık olarak forma giyen ve Sevilla’ya tekrar dönen 29 yaşındaki Arjantinli Ever Banega ile görüştük. Bu oyuncuyla anlaşmaya çok yaklaşmıştık ama oyuncu son anda kararını takımında kalmaktan yana kullandı. Böyle olunca da alternatif isimlere yöneldik. 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncuyu kadromuza katacağız. Bunu da inşallah Bolu kampına yetiştiririz” dedi.