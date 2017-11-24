Antalyaspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik

haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak Antalyaspor, maç hazırlıklarını 7 eksikle sürdürüyor.

Süper Lig’de topladığı 13 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Leonardo gözetiminde sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar antrenmana koşuyla başlarken, daha sonra ısınma hareketleriyle çalışmalarına devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak devam edilen kısmında 5’e 2 top kapma çalışması ve taktik maçla antrenmanın sona erdiği öğrenildi. Akdeniz ekibi Antalyspor’da yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Danilo, Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Yusuf Çelik, Sandro, Djourou ve Jeremy Menez katılmadı.

Öğrencilerden Eto’o’ya büyük ilgi

Öte yandan Antalyaspor’un antrenmanını öğrenciler de ziyaret etti. Öğrenciler, Samuel Eto’o’ya büyük ilgi göstererek, tezahürat yaptılar ve Eto’o da öğrencilerle sohbet ederek, imza dağıttı. Eto’o dışında teknik direktör Leonardo ve Nasri’de öğrencilerle bir süre ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.