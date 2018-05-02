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02 Mayıs 2018 16:33

Antalyaspor’da gol umudu Deniz Kadah

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor’da, bu hafta deplasmanda oynanacak ve düşme hattının kaderini belirleyecek Gençlerbirliği maçında gol umudu Deniz Kadah olacak.

Antalyaspor’da gol umudu Deniz Kadah

02 Mayıs 2018 16:33

Tecrübeli oyuncu şimdiye kadar takımı adına 9 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.


Süper Lig’de 31 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgiyle 14. sırada yer alan Antalyaspor, Gençlerbirliği’yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımın kaderini belirleyecek maç öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Akdeniz ekibinde Charles, Djourou, Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celutska, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



Diego en fazla sahada kalan oyuncu


Antalyaspor’da Gençlerbirliği maçında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun en çok güvendiği oyunculardan biri Diego Angelo olacak. Angelo, kırmızı-beyazlılarda 31 haftanın 30’unda forma giyerken, bunların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu 2 bin 700 dakikada takımı adına 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Diego’yu, 2 bin 516 dakikayla Sakıb Aytaç ve 2 bin 469 dakikayla Charles takip etti.



Gol umudu Deniz Kadah


Akdeniz ekibinin 32. haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçta gol umudu ise Deniz Kadah olacak. 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, özellikle devre arası takımdan ayrılan Eto’o’dan sonra takımın gol yükünü neredeyse tek başına sırtlamaya başladı. Deneyimli oyuncu 23 maçta sahada olurken, takımı adına bin 818 dakikada 9 gollük katkı sağladı. Kadah, 2 de gol pası vererek takımının ligde attığı 37 golün 11’ine doğrudan etki etti. Deniz Kadah’ı, 5’er golü bulunan Maicon ve Emre Güral takip ediyor.




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