Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu farkı

Akdeniz ekibinde ligin ikinci yarısıyla beraber göreve gelen tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu, 16 maç sonunda topladığı 21 puanla kırmızı-beyazlıların lige tutunmasında büyük rol oynadı.

Geçtiğimiz sezonu topladığı 58 puanla ligi 5. sırada tamamlayan Antalyaspor, bu sezon bir türlü istediği puanları alamayarak 33 hafta sonunda maç fazlasıyla 12. sırada yer alıyor. Bu hafta sahasında Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlıların, ligde 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgisi var.

Rıza Çalımbay ile 5 hafta

Sezona tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay ile başlayan Antalyaspor, 5 hafta sonunda alınan kötü sonuçların ardından Çalımbay ile yollarını ayırdı. Rıza Çalımbay’ın takımı, 2017-2018 sezonunun ilk 5 haftasında 2 yenilgi ve 3 beraberlik alınca dönemin başkanı Ali Şafak Öztürk, deneyimli teknik adamın görevine 2-0 kaybedilen Kayserispor maçının ardından son verdi.

Leonardo’da çare olamadı

Akdeniz ekibinde Rıza Çalımbay’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna yönetimin 2 yıllığına anlaştığı Brezilyalı Teknik Direktör Leonardo Aroujo’yu getirdi. İlk maçına 7. haftada deplasmanda Sivasspor ile oynanan maçta çıkan Brezilyalı teknik adam, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Antalyaspor kariyerine kötü başlayan Leonardo, kırmızı-beyazlı ekibin başında 7 kez sahaya çıktı. Brezilyalı antrenör, 8 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Leonardo, 13. hafta iç sahada oynanan ve 1-0 kaybedilen Fenerbahçe maçından sonra istifa ederek takımın başından ayrıldı. Büyük umutlarla göreve getirilen Leonardo Aroujo da beklentilerin altında kalmış oldu.

Alt yapı sorumlusu Badia 5 maçta takımın başında

David Badia, Antalyaspor’da alt yapı sorumlusu olarak görev yaptığı süre içerisinde bu sene takımın başında teknik direktör olarak 5 maça çıktı. Badia, ilk olarak 5. hafta görevine son verilen Rıza Çalımbay’ın ardından 6. haftada iç sahada oynanan ve 3-0 kazanılan Osmanlıspor mücadelesinde saha kenarındaki yerini aldı. Badia, daha sonra 13. haftada oynanan ve 1-0 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından istifa eden Leonardo’nun ardından ligin ilk yarısında kalan 4 maçta takımın başında yer aldı. David Badia, ilk yarının sonuna görevde bulunduğu 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Badia, toplamda 5 maçta 2’şer galibiyet ve mağlubiyet alırken, 1 kez de beraberlik elde etti.

Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

İkinci yarıya Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile başlayan Antalyaspor, bir nebze de olsa çıkışa geçti. Antalyaspor’da takımdan Eto’o, Nasri, Menez gibi oyuncular ayrılırken, takıma Doukara ve Hakan Özmert dahil edildi. İkinci yarının ilk maçında Beşiktaş’a mağlup olan Antalyaspor, Akhisar Belediyespor deplasmanında berabere kalıp, sonraki hafta iç sahada Yeni Malatyaspor’u 3-1 yendi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun takıma güvenişi ve oyuncuların istediği oyunu sahaya yansıtması sonucu kırmızı-beyazlılar tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya başladı. Hamza Hamzaoğlu, Akdeniz ekibiyle çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 16 maçta takıma 21 puan kazandıran Hamzaoğlu, son hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor müsabakasında bir puan alması halinde takımını ligde tutmayı başaracak.

Ayrıca sezona Antalyaspor Başkanı olarak başlayan Ali Şafak Öztürk, 11 Aralık günü istifa etti. Öztürk’ün yerine tek liste halinde gidilen olağan genel kurulda Cihan Bulut geldi.