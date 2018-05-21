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21 Mayıs 2018 16:40

Antalyaspor’da Hamzaoğlu depremi

Antalyapor’da devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Antalyaspor’da Hamzaoğlu depremi

21 Mayıs 2018 16:40


2017-2018 sezonunun devre arasında göreve gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak kırmızı-beyazlı takımdan ayrıldı. Antalyaspor geçtiğimiz sezona deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile başlamış, ilk 5 haftayı 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçince Çalımbay görevinden ayrılmıştı. Teknik adamlık koltuğuna oturan Leonardo Araujo yönetiminde çıkılan 8 maçta alınan 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet, Brezilyalı teknik adamla yolların ayrılmasına neden oldu.


Küme düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor, son olarak takımın başına Hamza Hamzaoğlu’nu getirdi. Başarılı teknik adamla 18 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 6 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti ve ligi 38 puanla 14. sırada tamamladı.




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