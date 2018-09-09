Antalyaspor’da hazırlık maçına çıkacak

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra tüm futbolculara polar saatleri takılarak 2 dayanıklılık koşularına geçildi. Dayanıklılık koşusunda futbolcuların nabızları kontrol altında tutuldu. Kaleciler Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde ayrı olarak çalıştı.

Hazırlık maçı

Antalyaspor, A Milli Takımının UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmalar dolayısıyla lige verilen bir haftalık arayı Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Bugün saat 19.00’da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’ndaki özel karşılaşmayı taraftarlar ücretsiz izleyebilecek.