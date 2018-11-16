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Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor

ANTALYA (İHA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.


Sabah saatlerinde Teknik Direktör Bülent Korkmaz nezaretinde toplanan kırmızı-beyazlı takım, antrenmana düz koşu ile başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, daha sonra takımı 2 gruba ayırıp taktiksel çalışmalar yaptırdı. Antalyaspor, bu çalışmanın ardından 3 takıma ayrılıp dar alanda turnuva maçı oynadı. Turnuva maçını yeşil yelekli takım kazandı. Antalyaspor yarın çift antrenman yapacak.


Hazırlık maçında oynamayacak olan grup sabah Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde antrenmana çıkacak. Diğer grup ise Afganistan A Milli Takımı ile oynanacak hazırlık maçı için öğle saatlerinde Serik ilçesine gidecek.

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