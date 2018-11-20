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Antalyaspor'da hedef 3 puan

beyazlılarda hedef 3 puan.


BB Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına tempo yükselterek devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ile başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından futbolcuları 2 gruba ayırdı. Bir grup hücum savunma taktikleri çalışırken, ikinci grup diğer sahada dayanıklılık-kuvvet çalışmaları yaptı. Antrenman, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının taktik provalarının denendiği çift kale maçla ile sona erdi.

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