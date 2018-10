Antalyaspor'da hedef iç sahadaki her maçta 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Ankaragücü deplasmanında kazandığı 3 puanın sevincini yaşıyor. Ligin 7 haftasında 13 puana ulaşan Antalyaspor'da, Yönetim Kurulu Üyesi Bora Terzioğlu, "34 haftalık uzun lig maratonunda her deplasman galibiyeti çok önemli. Antalyaspor olarak özellikle evimizde oynadığımız her maçta hedefimiz her zaman 3 puan" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 13 puan topladı. Ligin 7. haftasında 4. sıraya yükselen Antalyaspor, cumartesi günü sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Açıklamalarda bulunan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Terzioğlu, Ankaragücü deplasmanında kazanılan 3 puanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

34 haftalık uzun lig maratonunda her deplasman galibiyetinin çok önemli olduğunu ifade eden Terzioğlu, “Ligdeki hedefimiz en iyi sırada konumlanmak. Hedefe ulaşmak için Antalyaspor sevdalılarından beklentimiz koşulsuz destek. Cumartesi günü lig lideri Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu maçta taraftarımızın tribünü doldurması, 90 dakika takımımızı desteklemeleri an itibarıyla 4. sıraya yerleşen takımımıza en iyi teşekkür şekli olacaktır. Ankaragücü galibiyeti ile 3 puan daha aldık. 34 haftalık uzun lig maratonunda her deplasman galibiyeti çok önemli. Antalyaspor olarak özellikle evimizde taraftarımız önünde oynadığımız her maçta her zaman 3 puan hedefimiz var" diye konuştu.