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19 Temmuz 2018 15:32

Antalyaspor’da Hollanda kampı

Hollanda kampındaki ilk hazırlık maçını bugün Fortuna Sittard ile oynayacak olan Antalyaspor, konakladığı otelin çevresinde yürüyüş ve bisiklet gezisi yaptı.

Antalyaspor’da Hollanda kampı

19 Temmuz 2018 15:32


Teknik Direktör Bülent Korkmaz, antrenman sahasında toplanan futbolculara maçla ilgili taktik bilgileri aktardı. Teknik heyet ve futbolcular daha sonra yaya ve bisikletli olarak otele döndü. Fortuna Sittard-Antalyaspor hazırlık maçı, Loenen’da TSİ 19.00’da başlayacak.



Hazırlık maçları


2018-2019 sezonunun hazırlıklarını Hollanda’nın Oosterbeek kentinde devam eden Antalyaspor’da yapılacak olan hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdüren Antalyaspor kamp süresince 4 hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-beyazlılar ilk olarak bugün (19 Temmuz) saat 18.00’da geçtiğimiz sezon Galatasaraylı eski yönetici Işıntan Gün tarafından satın alınan ve Hollanda 1’nci ligine yeni yükselen Fortuna Sittard ile karşılaşacak. Antalyaspor ikinci hazırlık maçını ise 22 Temmuz saat 18.00’da Arnhem’de Kuveyt Premuer Lig’in güçlü takımlarından Kuwait Sports ile yapacak.



26 Temmuz’da dönecekler


Kırmızı-beyazlılar Hollanda kampındaki üçüncü hazırlık maçını ise 23 Temmuz saat 19.00’da Oosterbeek’te Hollanda takımlarından Silvolde ile yapacak. Bu maçın ardından bir gün dinlenecek olan Akdeniz ekibi, son olarak 25 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’da Hollanda 1’inci Lig takımlarından ve geçtiğimiz sezonun Hlolanda şampiyonu Ado Den Haag ile hazırlık maçı yapacak. Bu maçın ardından Hollanda kampı sona erecek olan Antalyaspor, Antalya’ya dönerek yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.




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