Antalyaspor’da iki yeni transferde lisans problemi

Başkan Cihan Bulut, lisans sıkıntısını doğrularken çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, dün sabah saatlerinde Kayseri’ye gitti. Kırmızı-beyazlılarda yeni transferler Serdar Özkan ile Aly Cissokho kamp kadrosuna dahil edilmedi. Geçen sezonun ilk devresinde Antalyaspor’da görev yapan Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Antalyalı futbolcu Giray Kaçar’a olan borç sebebiyle kırmızı-beyazlıların iki transfere lisans çıkaramadığı bildirildi.

Antalyaspor’un Serdar Özkan ile Aly Cissokho’yu tescil ettirebilmesi için transfer döneminin son gününe kadar borçsuzluk yazısı alıp Türkiye Futbol Federasyonu’na teslim etmesi gerektiği öğrenildi. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, kulübe Rıza Çalımbay ve Giray Kaçar’dan dolayı kesilen ceza nedeniyle önlerinde bir engel olduğunu ancak bunu aşmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Giray Kaçar çıkmazı

2013-2014 sezonunda kırmızı-beyazlı takıma transfer olan ve sezon sonunda takımın küme düşmesiyle birlikte serbest kalan Antalyalı futbolcu Giray Kaçar, alacakları sebebiyle mahkemeye başvurmuştu. 690 bin TL olan alacağı için açtığı davayı kazanan Giray Kaçar, daha önce Antalyaspor’u transfer yasağıyla karşı karşıya bırakmıştı. Eski başkan Gültekin Gencer döneminde gördüğü kırmızı kart, idmana çıkmaması ve disiplinsiz davranışları nedeniyle 180 bin TL para cezasına çarptırılan futbolcu, mahkemeye başvurmuştu. Antalyaspor’un, Giray Kaçar’a faiziyle birlikte 204 bin TL yatırmakla karşı karşıya kaldığı, futbolcunun da alacağının tahsili için TFF’ye başvurduğu öğrenildi.