Antalyaspor’da kombine fiyatları açıklandı

Antalyaspor’un, Spor Toto Süper Lig’deki yeni sezon kombine bilet fiyatları açıklandı. Biletlerin 16 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da satışa çıkacağı belirtilen açıklamada, “2017-2018 sezonunda kombine sahibi olan taraftarlarımız, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü ile 31 Temmuz 2018 Salı gününe kadar aynı koltuklarını satın alabilecekler. 2017-2018 sezonunda kombinesi olmayan taraftarlarımız ise; satılmayan koltuklardan 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü itibariyle satın alabileceklerdir. İlk defa kombine sahibi olacak taraftarlarımız Antalya Stadyumu’nda bulunan Passolig gişesinden saat 09.00 ila 18.00 saatleri arasında ya da www.passo.com.tr linkli internet adresinden alabileceklerdir. 01 Ağustos 2018 tarihi itibariyle biletlerimiz tüm kategorilerde zamlı olarak satışı sunulacaktır” denildi.

Öte yandan, kombine alacak taraftarların Passolig kartlarına vize yaptırması gerektiği ifade edildi.

Kombine bilet fiyatları ise şu şekilde: "Kuzey Üst Tribün 200 TL, Kuzey Alt Tribün 150 TL, Güney Üst Tribün 200 TL, Güney alt tribün 150 TL, Doğu üst tribün (A-G blok) 225 TL, Doğu üst tribün (B-F blok) 250 TL, Doğu üst tribün (C-E blok) 275 TL, Doğu üst tribün (D blok) 300 TL, Doğu alt tribün (A-G blok) 325 TL, Doğu alt tribün (B-F blok) 350 TL, Doğu alt tribün (C-E blok) 375 TL, Doğu alt tribün (D blok) 400 TL, Batı üst tribün (A-F Blok) 325 TL, Batı üst tribün (B-E blok) 350 TL, Batı üst tribün (C-D blok) 400 TL, Batı alt tribün (A-G blok) 550 TL, Batı alt tribün (B-F blok) 600 TL, Batı alt tribün (C-E blok) 650 TL, Batı alt tribün (D blok) 700 TL, Vip tribün Bin 750 TL."