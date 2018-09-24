Antalyaspor'da kupa mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek bu sezon üçüncü galibiyetini elde eden Antalyaspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 3 turunda karşılaşacağı Karadeniz Ereğlispor maçının mesaisine başladı.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 27 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Karadeniz Ereğlispor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı ekip bugün 2 grup halinde çalışma yaptı. Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular takımın performans antrenörü Tamer Sivrikaya gözetiminde rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Karadeniz Ereğlispor ile oynanacak kupa maçına yönelik çalıştı.

İdman taktiksel ağırlıklı çalışmalarla geçti. Antrenmanın son bölümünde yarım sahada yapılan çift kale maçı ise Antrenör Mustafa Sarp'ın beyaz yelekli takımı kazandı.