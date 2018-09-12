Antalyaspor'da, Medipol Başakşehir karşısında hedef galibiyet

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımın ligdeki maçlarda takdiri hak eden bir performans gösterdiğini söyledi. Antalyaspor'un Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarındaki yürekli oyununu Medipol Başakşehir karşılaşmasında da sahaya koyacağını dile getiren Öztürk, “Futbolcularımız kazanmak için sahaya çıkacak. Antalyaspor ligde güzel yerlere gelecek. Medipol Başakşehir, son yıllarda liderliğe oynayan kulüp haline geldi. Göksel Gümüşdağ, Hakan Özmert ve Mevlüt Erdinç transferinde ciddi kolaylıklar sağladı bize. Bu kolaylığın karşılığını sporda ödeyemeyiz ama centilmenlik olarak teşekkür ediyorum. Sportif olarak da inşallah oradan galibiyetle ayrılırız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda Medipol Başakşehir karşısında Zeki sakatlığı, Charles ile Doukara da kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.