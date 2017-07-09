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09 Temmuz 2017 10:14

Antalyaspor’da Menez şoku

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un yeni transferi Fransız yıldız Jeremy Menez, aşırı zorlamaya bağlı kasık fıtığı oldu.

Antalyaspor’da Menez şoku

09 Temmuz 2017 10:14

Yıldız oyuncunun Fransa’ya giderek operasyon geçirmesi bekleniyor.


Antalyaspor’un bu sezon Fransa’nın Bordeaux takımından yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro’ya transfer ettiği 30 yaşındaki yıldız oyuncu Menez, Bolu’daki kampta aşırı zorlamaya bağlı olarak kasık fıtığı oldu. Yıldız kanat oyuncusu Menez’in, operasyon geçirmek için Fransa’ya gideceği ve 10 gün sonra Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.


Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Fransız Jeremy Menez, Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giyerken, Fransa Milli Takımı’yla da 24 maçta çıkıp 2 gol kaydetmişti.




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