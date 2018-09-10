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Antalyaspor'da rejenerasyon idmanı

Lige verilen arayı pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Antalyaspor, pazartesi mesaisi de yaptı.


Pazar günü hazırlık maçında oynayanların yanı sıra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yapan grubun da katıldığı antrenmanda rejenerasyon yenileme çalışması yapıldı. Kırmızı-beyazlı takımın 2 grup halinde yaptığı çalışmaya teknik adamlar da katılarak futbolcularla birlikte koştu.


Açma-germe hareketlerinin ardından antrenman sona ererken bazı futbolcular salona geçerek bir süre daha özel çalışma yaptı. Antalyaspor, yarın akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak hafta sonu deplasmanda Başakşehir ile oynanacak lig maçının hazırlıklarının startını verecek.

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