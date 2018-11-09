Antalyaspor'da rekor haftası

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor maçını kazanması halinde 2012-2013 sezonundaki 12 maçta 22 puanlık rekorunu egale edecek. Kırmızı-beyazlılar, bu hafta kazanırsa 23 puana ulaşıp en iyi sezon başlangıcına ulaşacak.

Antalyaspor, Süper Lig tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Son 10 yılın ilk 11 haftalık performanslarına bakıldığında en iyi ikinci sezonunu yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu hafta da kazanırsa son 10 yılın rekor puanına ulaşacak. Geride kalan 10 yılın 11 haftalık performanslarına bakıldığında 1. ligde yer aldığı 2014-2015 dışındaki 9 sezonda en büyük sıçramayı 2012 - 2013 sezonunda yaşayan Akdeniz ekibi, 11 haftada 22 puan toplamış ve lider Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sırada yer almıştı. O sezon Antalyaspor ligi 47 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

En iyi sezonun önünde

Antalyaspor kendi tarihinin rekorlarını kırdığı 2016-2017 sezonunun 11. haftasına ise 8 puan fark atmış durumda. 58 puanla kendi tarihinin puan rekorunu kıran ve sezonu 5. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, o sezonun 11 haftasını 12 puanla 11. sırada tamamlamasına rağmen rekorları kırmıştı.

Antalya temsilcisinin Süper Lig'de geçirdiği son 9 sezonun ilk 11 haftasında topladığı puanlar şu şekilde sıralandı:

Sezon Puan Sıra

2008-2009 9 16

2009-2010 16 10

2010-2011 18 7

2011-2012 13 14

2012-2013 22 2

2013-2014 14 10

2015-2016 15 9

2016-2017 12 11

2017-2018 12 14