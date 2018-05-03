Antalyaspor’da Sakıb Aytaç sezonu erken kapattı

26 yaşındaki oyuncu kasığındaki ödemden dolayı ameliyat olarak sezonu erken kapattı.

Süper Lig’de 31 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgiyle 14. sırada yer alan Antalyaspor’a, Gençlerbirliği’yle deplasmanda oynayacağı maçtan önce Sakıb Aytaç’tan kötü haber geldi. Kasığındaki ağrılardan dolayı Almanya’ya kontrole giden 26 yaşındaki sol bek oyuncusu acil operasyon teşhisiyle ameliyat oldu. Devre arasında ameliyat olmadan tedavisi tamamlanan Sakıb Aytaç’ın sakatlığının nüksetmesi sonucu kasık fıtığı ameliyatı olduğu öğrenildi.

En çok sahada kalan ikinci oyuncu

Antalyaspor’da Gençlerbirliği maçında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun en çok güvendiği oyunculardan biri olan Sakıb Aytaç, takımda Diego Angelo’dan sonra en fazla forma giyen oyuncu konumundaydı. Tecrübeli sol bek oyuncusu Aytaç, 29 maçta forma giyerken 4 golün asisti yaptı. Sakıb Aytaç, Antalyaspor formasıyla bu sezon ligde 2 bin 516 dakika sahada kaldı.

Antalyaspor ile sözleşmesi sona eriyor

26 yaşındaki sol bek, Antalyaspor’a 2014 yılında Tavşanlı Linyitspor’dan transfer edilirken, bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sakıb Aytaç’ın, isminin Trabzonspor ve Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.