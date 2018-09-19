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Antalyaspor'da Sivasspor mesaisi

Sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, bugün çifte mesai yapacak.


Kırmızı-beyazlılar günün ilk çalışmasını Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi. Futbolcular buradaki ısınma hareketlerinden sonra aletlerle kuvvet çalışmaları yaptı. Fitness salonundaki kuvvet çalışmasından sonra dinlenmeye çekilen futbolcular, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde sahada gerçekleştirecek. Bülent Korkmaz yönetiminde yapılacak olan çalışma taktik ağırlıklı geçecek.

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