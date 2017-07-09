Antalyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarını Bolu Gerede’de sürdüren Antalyaspor, kampın bir haftasını geride bıraktı. Kırmızı-beyazlılar, Gerede kampında en yorucu antrenmanlarından birini gerçekleştirdi. Daha önce pazar günü için 3 antrenman programlayan, ancak bunu 2’ye düşüren Teknik direktör Rıza Çalımbay, öğle saatlerinde başlayan günün ilk çalışmasında takıma istasyonda kuvvet çalışması yaptırdı. Futbolcular, 10 farklı istasyonda birer ve ikişerli kuvvet çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren yorucu antrenman sonrası tüm futbolcular, öğle yemeğinin ardından odalarında istirahata çekildi. Günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak olan Antalyaspor’da teknik heyet futbolculara pazartesi günü izin verecek. Akdeniz ekibinde kamp çalışmaları, salı gününden itibaren devam edecek.