Antalyaspor’da yeni teknik direktör yarın belli oluyor

İmza atılacak ismin daha önce Antalyaspor’da görev yapan bir hoca olacağı öğrenildi.

Antalyaspor’da teknik direktör belirsizliği son buluyor. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra yerli ve yabancı birçok teknik adamla görüşen Antalyaspor, teknik adam arayışlarının sonuna geldi. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, dün katıldığı bir televizyon programında yeni teknik direktörlerinin yerli ve daha önce Antalyaspor’da çalışmış biri olacağını açıkladı. Bulut, “Takımın yeni teknik direktörünü çarşamba günü açıklayacağız” dedi. Başkanın açıklamasının ardından gözler, Rıza Çalımbay’a çevrildi fakat deneyimli teknik adamla mali konulardan dolayı yeniden anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte yakın zamanda görev alan yerli teknik adamlar ise şu şekilde; Raşit Çetiner, Yılmaz Vural, Mehmet Özdilek, Hikmet Karaman, Yusuf Şimşek, Fuat Çapa ve Rıza Çalımbay.