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28 Ağustos 2018 21:28

Antalyaspor’dan 10 numara transferi

Antalyaspor’da görevi bırakmaya hazırlanan başkan Cihan Bulut, sürpriz bir transfer açıkladı.

Antalyaspor’dan 10 numara transferi

28 Ağustos 2018 21:28

Bulut, sosyal medya hesabından daha önce prensipte anlaşma sağlanan orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada’nın Antalyaspor’a transferinin gerçekleştirdiğini duyurdu. 2 yıllık anlaşma sağlanan Faslı oyuncu, 10 numara pozisyonunda görev alıyor.


Geçtiğimiz hafta olağanüstü genel kurul kararı alınan Antalyaspor’da, görevi bırakmaya hazırlanan kulüp başkanı Cihan Bulut, daha önce prensipte anlaşmaya vardıkları 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada ile anlaştıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr’da forma giyen Barrada, kulüp tesislerine gelerek başkan Bulut ile el sıkıştı.



Kulüpten resmi açıklama


Transfer ayrıca, Antalyaspor kulübü resmi sitesinden ‘Kulübümüz, orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yaptığı görüşmeler sonucunda 2 yıllık anlaşmaya varmıştır’ şeklinde duyuruldu.



10 numara pozisyonunda oynuyor


Getafe ve Marsilya formalarını giyen Barrada, 2015-2017 yılları arasında Fas Milli takımında da görev aldı. Son olarak Al-Nasr’da forma giyen Barrada çıktığı 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Barrada, 10 numara pozisyonu ve kanatlarda da görev alıyor.




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