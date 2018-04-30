Antalyaspor’dan, hakem Bülent Yıldırım’a büyük tepki

Arıcı, hakem Bülent Yıldırım’ın daha önce Beşiktaş maçında yine haksız bir penaltı kararı verdiğini dile getirerek tepki gösterdi.

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Trabzonspor’a 2-1 kaybeden Antalyaspor’da maçın hakemi Bülent Yıldırım’ın verdiği penaltı kararına tepkiler devam ediyor. Ligde kalma mücadelesi veren ve 35 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor’da Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, hakem Bülent Yıldırım’ın daha önce Beşiktaş ile oynanan maçta yine haksız bir penaltı çaldığını söyledi. Arıcı, Trabzonspor maçında çalınan haksız penaltının ardından futbolcuların ligdeki konumlarından dolayı paniklediğini ve maçın kaybedildiğini ifade etti.

“Trabzonspor maçında verilen penaltı kararı kırılma anıydı”

Trabzonspor maçında hakem Bülent Yıldırım’ın verdiği penaltı kararının kırılma anı olduğunu ifade eden Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, “Trabzonspor maçında verilen penaltı kırılma anıydı. 1-0 önde götürdüğümüz bir maçtı. Ligde de tabi konumumuz itibariyle de golü yediğinizde panikliyorsunuz. Verilen penaltı kararı yanlıştı. TV’de yorumcular da verilen penaltı kararının yanlış ve ağır bir karar olduğunu söyledi. Maç berabere olunca bizim puana ihtiyacımız olunca, futbolcular da panik yapmaya başladı. Sonrasında bir gol daha yedik. Hakem Bülent Yıldırım daha önce Beşiktaş maçında da bize böyle bir hata yaparak penaltı kararı vermişti. O zamanda yorumcular o pozisyonun penaltı olmadığını söylemişlerdi. Hoş olmayan bir durum ama hepte bize denk geliyor, yapacak bir şey yok” dedi.

“Dar bir kadroyla lige devam ediyoruz”

Takımın başına Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu geldikten 1,5 puan ortalaması yakaladıklarını ifade eden Arıcı, “Oldukça iyi takımımız var. Bir takım talihsizlikler yaşadık. Devre arasında Eto’o, Nasri gibi oyuncular olmak üzere 5 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Zeki, Danilo sakatlandı. Dar bir kadroyla lige devam ettik. Trabzonspor maçına kadar ortalama 1,5 puan yakaladık. Trabzonspor maçında da futbolcular çok istekliydi ama penaltı kararı maçın kader anı oldu. Maçın ikinci yarısının başında birkaç pozisyon yakaladık fakat atamadık ve maçı kaybettik” dedi.

“Gençlerbirliği maçı çok hayati”

Trabzonspor maçında 3 puan alsalardı gelecek haftalarda rahat bir durumda olacaklarını dile getiren Cumhur Arıcı konuşmasını şöyle tamamladı: “Bizim için bu maçtan puanlar alsaydık rahatlayacaktık puanımız 38 olacaktı. Bu olmadı... Gençlerbirliği maçı her iki takım içinde çok önemli. O maçı kazanmak durumundayız. Tek rakibimiz Gençlerbirliği değil, Osmanlıspor’da 3 puan arkamızda. Tehlikeli bir bölgedeyiz ve o yüzden Gençlerbirliği’ni maçını kazanmalıyız. Çok hayati bir maç olacak, inşallah kazanan biz oluruz” diye konuştu.