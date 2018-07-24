Antalyaspor’dan sessiz prova: 0-0

Süper Lig hazırlıklarını Hollanda’da sürdüren Antalyaspor, FC Silvolde takımı ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma, Antalyaspor’un kamp çalışmalarını yaptığı kompleksteki sahada oynandı. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibi FC Silvolde karşısında Ferhat Kaplan (Ozan Evrim Dk.55), Akın Akman, Bahadır Öztürk, Chico, Birkan Öksüz (Salih Dursun Dk.46), William Vainqueur (Charles Dk.46)(Celustka Dk.83), Osman Çelik, Mustafa İnan, Serdar Özkan (Macion Dk.60), Danilo (Hakan Özmert Dk.31) (Drole Dk.55) ve Halim Terry ie mücadele etti.

Maçın her iki yarısında da rakibine oranla çok üstün oynayan Antalyaspor, girdiği pozisyonları gole çeviremedi.