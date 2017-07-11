Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 13:15

Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

Süper Lig’de yeni sezona Avrupa hedefiyle giren Antalyaspor’da futbolcular, bir günlük iznin ardından laktat testinden geçti.

Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

11 Temmuz 2017 13:15


Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan ve Avrupa hedefini son anda kaçıran Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede’de sürdürüyor. Yoğun geçen antrenmanlardan sonra teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularına bir günlük izin vermişti. Kırmızı-beyazlı futbolcular, bir günlük izinlerinin ardından yeni sezon hazırlıklarına tekrar başladı. Antalyaspor’da bu sabah kulüp doktorları Burhanettin Çalım ve Cem Çetin ile fizyoterapist ve masörlerden oluşan sağlık destek ekibi tarafından yapılan laktat testleri sabah 09.30’da başlayıp öğle saatlerinde sona erdi. Futbolcular, beşerli gruplar halinde sahaya gelerek laktat testinden geçti. Akdeniz ekibi, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.



Celustka ile Musa kampa katıldı


Ülkesinin milli takımı kadrosunda olan Ondrej Celustka ile düğünü nedeniyle izinli olan Musa Nizam da Gerede’de yapılan kampa katıldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Celustka ve Musa’ya sabah erken saatlerde göl çevresinde koşu yaptırdı. Koşuya, Rıza Çalımbay ile yardımcıları da katıldı. Rıza Çalımbay, sabah sporunu tamamladıktan sonra göl çevresindeki koşu ve yürüyüş parkurunda atılmış pet şişe ve bardakları toplayıp çevre temizliği yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!