Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan ve Avrupa hedefini son anda kaçıran Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede’de sürdürüyor. Yoğun geçen antrenmanlardan sonra teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularına bir günlük izin vermişti. Kırmızı-beyazlı futbolcular, bir günlük izinlerinin ardından yeni sezon hazırlıklarına tekrar başladı. Antalyaspor’da bu sabah kulüp doktorları Burhanettin Çalım ve Cem Çetin ile fizyoterapist ve masörlerden oluşan sağlık destek ekibi tarafından yapılan laktat testleri sabah 09.30’da başlayıp öğle saatlerinde sona erdi. Futbolcular, beşerli gruplar halinde sahaya gelerek laktat testinden geçti. Akdeniz ekibi, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Celustka ile Musa kampa katıldı

Ülkesinin milli takımı kadrosunda olan Ondrej Celustka ile düğünü nedeniyle izinli olan Musa Nizam da Gerede’de yapılan kampa katıldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Celustka ve Musa’ya sabah erken saatlerde göl çevresinde koşu yaptırdı. Koşuya, Rıza Çalımbay ile yardımcıları da katıldı. Rıza Çalımbay, sabah sporunu tamamladıktan sonra göl çevresindeki koşu ve yürüyüş parkurunda atılmış pet şişe ve bardakları toplayıp çevre temizliği yaptı.