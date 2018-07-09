Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

etap kamp çalışmalarını Erzurum-Palandöken’de sürdüren Antalyaspor’da, futbolcular laktat testinden geçirildi.

Antalyasporlu futbolcular kulüp doktoru Burhanettin Çalım ile yine kulübün sağlık kurulunda yer alan Prof. Dr. Cem Çetin gözetiminde laktak testinden geçti. Kırmızı-beyazlı futbolcular sahaya dörderli gruplar halinde giderek burada laktat testlerine katıldı. Fotoselli cihazlarla donatılan sahada, futbolcuların her koşu periyotunda kulaklarından kan örnekleri alındı. Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde akşam gerçekleştirecek.