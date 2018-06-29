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29 Haziran 2018 16:01

Antalyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Antalyaspor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Antalyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

29 Haziran 2018 16:01


Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkları için geri sayıma başlayan Antalyaspor’da, sağlık kontrolleri başladı. Profesyonel futbol takımında ilk grup bugün Memorial Antalya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kulüp doktoru Burhanettin Çalım’ın da eşlik ettiği sağlık kontrolleri sabah başladı ve öğle saatlerinde sona erdi. İlk gün gerçekleştirilen sağlık kontrollerine Ruud Boffin, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Musa Nizam, Souleymane Doukara, Nazım Sangare, Ozan Evrim Özenç, Yusuf Çelik, Harun Alpsoy, Kenan Horiç ve Oğuz Mataracı katıldı. Antalyaspor’da sağlık kontrolleri salı gününe kadar devam edecek.




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