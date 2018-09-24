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Antalyasporlu minik jimnastikçiler Saraybosna'dan madalyayla döndü

Antalyaspor’un jimnastikçileri, Saraybosna’da düzenlenen Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası’nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Antalyaspor'un jimnastikçileri, Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.


21-23 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na, Antalyaspor'u temsilen ritmik jimnastik branşının en minik kategorisindeki sporcuları yarışmaya katıldı.


2008 doğumlu Eylül Akça, 2009 doğumlu Elizan Cevizci, 2012 doğumlu Ayşe Melek Alp, 2013 doğumlu Kumsal Sertbaş ve 2013 doğumlu Damla Arıcı'nın katıldığı yarışmada 18 ülkeden 254 kıyasıya yarıştı.


Yapılan yarışmalarda sporcu Kumsal Sertbaş 2013 doğumlular kategorisinde 1. ve Ayşe Melek Alp 2012 doğumlular kategorisinde 1. olarak altın madalyayı göğüsledi. Damla Arıcı 2013 doğumlular kategorisinde 2., Eylül Akça 2008 doğumlularda 2. ve Elizan Cevizci 2009 doğumlularda 5. oldu.

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