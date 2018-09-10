Antalyasporlu üç çocuğun hikayesi roman oldu

Antalya'nın ilk romanı olan ve Tansu Duran'ın yazdığı “Antalya'nın Çocukları” isimli kitabın imza günü Antalyaspor Store'da gerçekleştirildi. Yazar Tansu Duran'ın Antalyaspor taraftarı 3 çocuğun hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı ve Antalya'yı tanıtan 'Antalya'nın Çocukları' adlı kitap Antalya'nın ilk romanı olma özelliği taşıyor. İmza gününde, Tansu Duran ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, kitap ve forma imzalattı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mektup arkadaşlığı ile Antalya'yı tanıtan 19 yaşındaki genç Umutcan Öncü'nün de kitabın girişinde bir mektubunun yer aldığı “Antalya'nın Çocukları” kitabının imza gününe Antalyaspor'un Antalyalı futbolcuları kaptan Zeki Yıldırım, Musa Nizam ve Osman Çelik de katıldı. Futbolcular yaptıkları açıklamalarda, 'Antalya'nın Çocukları' adlı kitabın tanıtımına katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bu kitabın en büyük hedefi, 20 dilde 50 ülkede yayın yapması!

Antalya'nın kültürel alanda tanıtımına katkı koyabilmek için kitabı yazdığını ifade eden Tansu Duran, Antalya için daha fazla kitap yazacağını söyledi. Tansu Duran Antalyalıların gösterdikleri ilgiye teşekkür ederek, kitabın 20 dilde 50 ülkede yayımlamasını hedeflendiğini söyleyerek, “İmza günümüzde beklediğimden daha güzel ve yoğun bir kalabalık ile karşılaştım. Antalyalılara, Antalyasporlulara çok teşekkür ediyorum. Bu kitabi yazmak biraz kolay ama, kitlelere ulaşmasına okuru ile buluşmasına Antalya'nın tüm organları seferber oluyor, olmalı ve inşallah bundan sonra da olacaklar. Bu kitap burada kalmayacak. Bu kitabın en büyük hedefi, 20 dilde 50 ülkede yayın yapması. Amacımız O ülkelerde de bu kitap okunduğunda, okuyanların ‘Biz Antalya'ya tatile gidiyoruz' duygusunu hissettirmek. İçerik o kadar samimi oldu ki, bundan sonra bu kitabın devamı da gelecek. Antalya'nın daha iyi kültürel ve tarihi yönlerden de tanıtmaya devam edeceğim. Antalya'nın Çocukları ölümsüzdür. Hep yaşayacaktır” dedi.