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11 Ocak 2017 16:48

Antalyaspor’lu un Ranieri sağlık kontrolünden geçti

Antalyaspor’lu un Ranieri sağlık kontrolünden geçti

11 Ocak 2017 16:48

Antalyaspor’un dün renklerine bağladığı yeni yıldızı Ranieri, Memorial Antalya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers’ta uzun süre forma giyen ve Antalyaspor’a transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro Ranieri Memorial Antalya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Brezilya Millî Futbol Takımı oyuncusu da olan başarılı futbolcu, Antalyaspor ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sandro Ranieri, 2014’te Queens Park Rangers FC takımı kadrosuna katıldı. Brezilya milli takımında 15 kez yer alan ve Antalyaspor kadrosuna ön libero olarak katılmak için Antalya’ya gelen 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Sandro Ranieri, Memorial Antalya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Ranieri, “Çok başarılı oyuncuların olduğu ve her geçen gün yükselen bir takıma katıldığım için mutluyum. Takımımla birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.



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